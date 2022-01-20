Australian Open. Людмила Киченок и Остапенко стартовали с победы

Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке первого раунда украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, в двух сетах выиграли у швейцарского тандема Виктория Голубич / Жиль Тайхманн.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:3, 6:1
Далее по сетке тандем Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США).
Источник — Sport.ua
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