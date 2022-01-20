Australian Open. Людмила Киченок и Остапенко стартовали с победы

Украинка в дуэте с латвийкой вышла во второй круг парного турнира

  • 20.01.2022 07:58
  • 1057 просмотров
  • 1 комментарий
Australian Open. Людмила Киченок и Остапенко стартовали с победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Остапенко и Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В поединке первого раунда украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, в двух сетах выиграли у швейцарского тандема Виктория Голубич / Жиль Тайхманн.

Australian Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:3, 6:1

Далее по сетке тандем Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Sashamar
    Sashamar, 20.01.2022 08:44
    0
    Можуть пройти далеко. Там тільки в одній четвертій японки і все. Цікаво, на скільки вистачить Остапенко. Вона явно схильна до повноти і вже стає, вибачте, поперек себе ширше. Хоча он Павлюченкова і в 30 років тримається...
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