Дмитрий РИЗНЫК: «Нам тяжело. Делаем все, чтобы привести мышцы в тонус»

22-летний украинский голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал о первых днях подготовки команды ко второй части сезона.

«Пока втягиваемся, работаем. Занимаемся фитнесом, поэтому немного устаем. Нам тяжело, но делаем все для того, чтобы привести мышцы в тонус перед сборами и подготовить их к работе с мячом», — сказал Ризнык.

Первую часть сезона «Ворскла» завершила на 5-м месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.