Дмитрий РИЗНЫК: «Нам тяжело. Делаем все, чтобы привести мышцы в тонус»

Вратарь «Ворсклы» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 20.01.2022 05:33
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Дмитрий РИЗНЫК: «Нам тяжело. Делаем все, чтобы привести мышцы в тонус»
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

22-летний украинский голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал о первых днях подготовки команды ко второй части сезона.

«Пока втягиваемся, работаем. Занимаемся фитнесом, поэтому немного устаем. Нам тяжело, но делаем все для того, чтобы привести мышцы в тонус перед сборами и подготовить их к работе с мячом», — сказал Ризнык.

Первую часть сезона «Ворскла» завершила на 5-м месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

Источник — Футбол 1/2/3

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