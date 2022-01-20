Челси готов отдать €50 миллионов за вундеркинда Барселоны

Лондонский клуб заинтересован в испанском полузащитнике Гави

  • 20.01.2022 04:47
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Челси готов отдать €50 миллионов за вундеркинда Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» заинтересован в 17-летнем испанском центральном полузащитнике «Барселоны» Гави.

«Синие» могут воспользоваться клаусулой футболиста в размере €50 миллионов. «Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с Гави, где будет прописана намного более крупная сумма.

Гави тренируется в структуре «Барселоны» с лета 2015 года после перехода из «Бетиса». В текущем сезоне футболист провел за первую команду «блаугранас» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Текущий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов.

В активе хавбека четыре матча за национальную сборную Испании.

Источник — El Nacional

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