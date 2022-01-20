Остап МАРКЕВИЧ: «Ведем переговоры с несколькими игроками»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич дал короткое интервью, в котором рассказал о кадровых изменениях и планах команды на тренировочные сборы.

- Новый год, а задачи старые. Команде нужно покинуть зону вылета?

- Всегда конец года — это граница для того, чтобы провести анализ, определить ошибки и попытаться их исправить. Если учитывать нашу ситуацию, то, конечно, это возможность сделать для себя отчет и наметить будущие цели. Я считаю, что этот отчет мы сделали, теперь будем пытаться исправить ситуацию.

- Игра есть. Что нужно, чтобы был и результат?

- Каждый должен провести анализ и понять, что он может сделать, чтобы стать лучше, чтобы наладить свою игру. Это касается каждого игрока. Конечно, еще судейство должно быть справедливым, очень много было ошибок в пользу наших соперников. Я думаю, что все будет хорошо.

- Какие изменения состава произойдут в вашей команде?

- Вернулся Евгений Гальчук и уже присоединился к тренировкам. Должен приехать Алексей Быков. Пока процесс комплектования продолжается. Возможно, состав пополнят еще некоторые наши бывшие футболисты, которые неплохо зарекомендовали себя раньше.

- Уже известно, что Стефан Спировский покинул «Мариуполь». Будут ли еще легионеры?

- Не будем забегать вперед, с несколькими игроками переговоры еще идут. Когда мы придем к соглашению, то сразу об этом сообщим.

- 25 января отправляетесь в Турцию. Какие задачи?

- До старта зарубежной части есть еще один этап в Мариуполе. Здесь поработаем над физикой и восстановим кондиции, чтобы выдерживать дальнейшие нагрузки. Обычно искусственное покрытие заставляет нас осторожничать и не форсировать подготовку. На втором этапе запланирована основная часть — это работа с мячом и игровая нагрузка. Сборы в Турции разбиты на два этапа, будем работать больше над тактико-техническими аспектами, но и не забывать о физике.

- Андрей Кулаков восстановился после травмы?

- Да, очень досадная травма. Он набрал довольно хороший ритм, и игра ему давалась, даже был среди лидеров бомбардирской гонки, но так случилось. Для нас это была очень большая потеря. Надеюсь, что все позади, и он будет забивать еще больше.

- Какие спарринг-партнеры подобраны на сборы?

- Мы пытались скомпоновать все таким образом, чтобы получить достойных соперников. Сербы, боснийцы — традиционно сильные футбольные страны. Ну и, конечно, встречи с «Карпатами» или «Астаной» не обещают быть легкими.