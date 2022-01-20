Ангелина Калинина выбыла из парного разряда Australian Open

24-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина выбыла из парного турнира Australian Open.
В поединке первого круга соренований украинка в дуэте с 21-летней россиянкой Варварой Грачевой в двух сетах проиграла паре Вера Звонарева/Виктория Кужмова — 2:6, 4:6.
Поединок длился 1 час 23 минуты.
Источник — Sport.ua
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