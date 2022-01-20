Динамо в Испании: насыщенная работа и установка от Луческу

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона в Испании, в провинции Аликанте.

В среду «бело-синие» провели две тренировки на футбольном поле. Утром погода немного изменилась, было облачно и прохладно. Однако уже после обеда тучи развеялись, и воцарилась привычная для этих краев погода.

Игроки ощутили смену погоды только при выходе из автобуса на поле. Затем началась насыщенная работа, и никто уже не думал о температуре воздуха.

Во время утреннего занятия поле было поделено на две половины на каждой из которых игроки выполняли разные упражнения.

На одной половине была работа с мячами – сперва квадраты, а затем мини-турнир, такой же, как был организован и днем ранее – на три команды, которые соревновались на маленьком поле по очереди, в то время как третья группа выполняла беговое упражнение на противоположной половине поля. Оно представляло собой маршрут, на протяжении которого каждый футболист должен был оббегать или перепрыгивать через разные тренировочные стойки, то замедляясь, то снова ускоряясь.

После прохождения такого маршрута игроки выглядели достаточно уставшими, и при этом с большим желанием снова приступали к чисто футбольным баталиям, где на поле были настоящие эмоции.

Вечернее занятие было преимущественно посвящено проработке командных действий в обороне и атаке, контролю мяча.

Перед его началом Мирча Луческу провел довольно длительную установку прямо на поле. «Хочу чтобы вы контролировали мяч, вели игру, чтобы на поле не было случайностей. Защитники должны выдерживать структуру. Игроки атаки также должны держать мяч и играть по нашей структуре пока не раскачают оборону соперника и не создадут голевой момент. Буду останавливать тренировки и поправлять вас прямо на поле».

В четверг, как и во вторник, утреннее занятие команда снова проведет в фитнес-зале отеля, а вечером будет работать на футбольном поле.