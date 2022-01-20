Арсенал — Ливерпуль. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на ответный матч полуфинала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Ливерпуль».

«Предыдущая победа лондонцев была зафиксирована 26 декабря 2021 года, когда подопечные Артеты разгромили «Норвич» (5:0). «Арсенал» в 2022 году еще не побеждал. «Канониры» уступили в рамках АПЛ «Ман Сити» (1:2), а также проиграли «Ноттингем Форест» в поединке Кубка Англии (0:1). «Ливерпуль» в предыдущем матче оказался сильнее «Брентфорда» в рамках АПЛ. «Мерсисайдцы» переиграли оппонента со счетом 3:0.

Да, первый матч этой дуэли «Ливерпуль» - «Арсенал» завершился вничью 0:0, но в той встрече многие футболисты «Ливерпуля» не играли. Казалось, что «Ливерпуль» то ли был уставший, то ли экономил силы. Но, имея численное преимущество, «мерсисайдцы» так и не смогли дожать лондонцев.

«Арсенал» дома хорошо, красиво играет. Но, я думаю, что опыт «Ливерпуля» даст о себе знать и команда Клоппа выиграет, возможно, в один гол. Будет тяжелая игра, но, мне кажется, «Ливерпуль» возьмет свое в этом поединке», - сказал Воробей.

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» состоится 20-го января. Начало встречи в 21:45.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Кубка Украины.