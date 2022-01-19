Впервые в УПЛ из Уганды. Львов собирается подписать африканского хавбека

24-летний вингер Фарук Мия сейчас находится на просмотре во львовском клубе

  • 19.01.2022 21:55
  • 800 просмотров
  • 3 комментария
Впервые в УПЛ из Уганды. Львов собирается подписать африканского хавбека
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Львов» планирует подписать полузащитника по имени Фарук Мия, который станет первым в УПЛ игроком из Уганды.

24-летний вингер сейчас находится на просмотре во львовском клубе на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Фарук Мия в минувшем году играл за турецкий «Коньяспор», однако срок его контракта уже завершился. Также выступал за бельгийские клубы «Стандард» и «Мускрон», хорватскую «Горицу» и азербайджанский «Сабаил».

Угандиец выигрывал Кубок Бельгии со «Стандардом». Провел 69 матчей и забил 22 гола за сборную Уганды. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,2 млн евро.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 19.01.2022 22:19
    0
    эти со львов скоро пойдут в родную гавань в пердив .
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 19.01.2022 22:15
    0
    Не будет такого
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    Letifer
    Letifer, 19.01.2022 22:11
    -1
    За Карпаты играл один чел из сборной Уганды
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