Впервые в УПЛ из Уганды. Львов собирается подписать африканского хавбека

«Львов» планирует подписать полузащитника по имени Фарук Мия, который станет первым в УПЛ игроком из Уганды.

24-летний вингер сейчас находится на просмотре во львовском клубе на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Фарук Мия в минувшем году играл за турецкий «Коньяспор», однако срок его контракта уже завершился. Также выступал за бельгийские клубы «Стандард» и «Мускрон», хорватскую «Горицу» и азербайджанский «Сабаил».

Угандиец выигрывал Кубок Бельгии со «Стандардом». Провел 69 матчей и забил 22 гола за сборную Уганды. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,2 млн евро.