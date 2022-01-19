Это Россия, у нас тут много Наташ! Московский ЦСКА попал в скандал

ЦСКА скандально представил турецкого новичка Юсуфа Языджи

  • 19.01.2022 20:40
  • 4917 просмотров
  • 8 комментариев
Это Россия, у нас тут много Наташ! Московский ЦСКА попал в скандал
© ФК ЦСКА Москва

Скандалом завершилась презентация новичка московского ЦСКА Юсуфа Языджи из Турции.

Пресс-служба армейцев опубликовали видео «переговоров» с турецким игроком через Instagram. По сценарию, ЦСКА лайкает его фотографии в аккаунте и в переписке не получает ответа от игрока: «Мы ждем тебя! Где ты, Юсуф? Мы готовы подписать контракт!»

В ответ на игнор Юсуфа армейцы предпринимают «ход конем» – ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». От Языджи тут же поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Ужасный ролик с оскорбительным для российских девушек подтекстом вызвал негатив в соцсетях. ЦСКА через 15–20 минут удалил презентацию, а затем выпустил извинения.

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева написала: «Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу».

В ЦСКА сообщили, что создатели видео отстранены от работы. Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов проинформировал: «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы».

Однако история успела выйти на международный уровень. Про фэйл ЦСКА написали многие спортивные СМИ в различных странах.

Источник — Спорт-Экспресс

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 19.01.2022 20:51
    +18
    ... это рАссея, тут все тупые...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 19.01.2022 21:10
    +4
    Чому дивуватися, на мокшандії так завжди було. Забули про "баби єщьо наражают"?. Треба було бути повним даунбасом щоб кричати ху.ло ввєді вайска і просрати частину свого регіону. А ордловці для кац.пів вже навіть не наташі...
    Ссылка
    Artem79
    Artem79, 19.01.2022 21:31
    +1
    Орлов Михаил, 19.01.2022 20:50
    Несе Галя воду... Юсуфу...
    Не съезжай наташка
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 19.01.2022 21:26
    +1
    Орлов Михаил, 19.01.2022 20:50
    Несе Галя воду... Юсуфу...
    Ти чого радієш, Михайло? Тому що твою дружину чи доньку підкладуть під будь кого як худобу, і не запитають прізвище? Дійсно, д.біли, млять.
    Ссылка
    joytok
    joytok, 19.01.2022 21:26
    +1
    Как там девушку/женщину Родригеса динамовского?
    О! Оля. Так вот.
    Подруга футболиста киевского «Динамо» Жерсона Родригеса Ольга Янчук, недавно ставшая матерью, пожаловалась на беспринципных девушек, пытающихся увести ее возлюбленного.
    Ссылка
    wartaan
    wartaan, 19.01.2022 21:18
    -1
    Наташи - отара русских овец, все как ты любишь юсуф, тупые пробля.... потому как уважающие себя.... с овцейо... даже срать рядом не сядут! успехов юсуфф
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 19.01.2022 21:11
    -1
    хаха)) русские лохи
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    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 19.01.2022 20:50
    -17
    Несе Галя воду... Юсуфу...
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