Это Россия, у нас тут много Наташ! Московский ЦСКА попал в скандал

Скандалом завершилась презентация новичка московского ЦСКА Юсуфа Языджи из Турции.

Пресс-служба армейцев опубликовали видео «переговоров» с турецким игроком через Instagram. По сценарию, ЦСКА лайкает его фотографии в аккаунте и в переписке не получает ответа от игрока: «Мы ждем тебя! Где ты, Юсуф? Мы готовы подписать контракт!»

В ответ на игнор Юсуфа армейцы предпринимают «ход конем» – ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». От Языджи тут же поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Ужасный ролик с оскорбительным для российских девушек подтекстом вызвал негатив в соцсетях. ЦСКА через 15–20 минут удалил презентацию, а затем выпустил извинения.

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева написала: «Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу».

В ЦСКА сообщили, что создатели видео отстранены от работы. Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов проинформировал: «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы».

Однако история успела выйти на международный уровень. Про фэйл ЦСКА написали многие спортивные СМИ в различных странах.

Um dos piores vídeos da história para apresentar um jogador.



CSKA apresentou assim o turco Yusuf Yazıcı.



Uma troca de mensagens pelo Instagram, que fica sem resposta. Isso até o CSKA escrever que na Rússia tem muitas Natashas (prostitutas, na gíria local).



Então ele aparece. pic.twitter.com/lxrijIsmSd — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) January 19, 2022