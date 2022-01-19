Экс-звезда Милана и Реала получил 9-летний тюремный срок

Знаменитый бразильский форвард Робиньо был приговорен к 9 годам лишения свободы итальянским судом. Такое наказание футболист получил за групповое изнасилование албанской девушки в 2013 году, когда он выступал за «Милан».

Сам срок в 9 лет Робиньо получил еще в 2017 году. С тех пор его адвокаты пытались оспорить решение суда, но безуспешно.

Сам Робиньо сейчас находится в Бразилии. Страна не практикует экстрадицию преступников, поэтому итальянский суд будет добиваться того, чтобы Робиньо отбывал срок в Бразилии.