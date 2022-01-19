Экс-звезда Милана и Реала получил 9-летний тюремный срок

Робиньо был признан виновным в изнасиловании

  • 19.01.2022 20:05
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  • 2 комментария
Экс-звезда Милана и Реала получил 9-летний тюремный срок
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робиньо

Знаменитый бразильский форвард Робиньо был приговорен к 9 годам лишения свободы итальянским судом. Такое наказание футболист получил за групповое изнасилование албанской девушки в 2013 году, когда он выступал за «Милан».

Сам срок в 9 лет Робиньо получил еще в 2017 году. С тех пор его адвокаты пытались оспорить решение суда, но безуспешно.

Сам Робиньо сейчас находится в Бразилии. Страна не практикует экстрадицию преступников, поэтому итальянский суд будет добиваться того, чтобы Робиньо отбывал срок в Бразилии.

Источник — O Globo

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 19.01.2022 21:22
    +1
    килера откомандируйте в бразилию, с экономите денежку
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    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 19.01.2022 20:20
    +1
    Відкрив новину щоб впевнитися що це саме він. Чувак, за рівнем таланту не поступався Роналдіньйо , але лінь і відсутність мізків зробили своє. Ще Балотеллі такий є.
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