ВИДЕО. АРТЕТА – о критике Арсенала и проблемах с составом перед Ливерпулем

Первый матч полуфинального противостояния Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоялся на «Энфилде» и завершился вничью со счетом 0:0. «Ливерпуль» получил численное преимущество после удаления Джаки у «Арсенала» на 24-й минуте встречи, но не сумел им воспользоваться.
Оба клуба рассчитывают сделать решающий шаг в финал, где соперника уже ждет лондонский «Челси».
«Арсенал» продолжает строить новую команду, а главная цель лондонцев на сезон — финишировать в четверке сильнейших АПЛ и вернуться в Лигу чемпионов. Текущий сезон «канониры» проводят без еврокубков, а ранее команда Артеты покинула розыгрыш Кубка Англии.
«Ливерпуль» продолжает борьбу на всех фронтах. Команда Клоппа не теряет надежд догнать «Манчестер Сити» в чемпионате, вышла в плей-офф Лиги чемпионов и все еще в гонке за Кубком Англии.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Микеля Артеты перед ответным матчем 1/2 Кубка Английской лиги «Арсенал» - «Ливерпуль».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.