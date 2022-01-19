ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал экс-игрока ПСЖ и сборной Франции

«Лилль» официально сообщил о подписании 34-летнего вингера Хатема Бен Арфа. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления на год.

Последние полгода Бен Арфа провел в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был «Бордо».

Также в своей карьере Бен Арфа защищал цвета «Лиона», «Марселя», «Ньюкасла», «Халл Сити», «Ниццы», ПСЖ, «Ренна» и «Вальядолида». В 2007 – 2015 годах провел 15 матчей и забил 2 гола за сборную Франции.