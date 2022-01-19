ВИДЕО. ХАВИ: «Вопрос между клубом и Дембеле еще не решен»

Пресс-конференция наставника «Барселоны»

  • 19.01.2022 16:37
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ВИДЕО. ХАВИ: «Вопрос между клубом и Дембеле еще не решен»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Встреча двух самых успешных клубов в истории Кубка короля. У «Барсы» 31 трофей, у «Атлетика» - 23. Ни о какой недооценке речи идти не может - и каталонцы, и баски будут биться изо всех сил.

Обе команды на неделе выступали в Саудовской Аравии, но поочередно проиграли в матчах за Суперкубок «Реалу». У «Кулес» есть кое-какое преимущество в виде двух лишних дней отдыха. С другой стороны, в текущем сезоне их результаты на выезде совсем не впечатляют - 4 победы в 10 матчах.

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса перед матчем Кубка Испании «Атлетик» - «Барселона».

Источник — Sport.ua

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