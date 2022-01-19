ВИДЕО. Ассистент Клоппа – о матче Арсенал – Ливерпуль

Пресс-конференция Пепа Линдерса

  • 19.01.2022 15:37
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ВИДЕО. Ассистент Клоппа – о матче Арсенал – Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Линдерс

Первый матч полуфинального противостояния между соперниками состоялся на «Энфилде» и завершился вничью со счетом 0:0. «Ливерпуль» получил численное преимущество после удаления Джаки у «Арсенала» на 24-й минуте встречи, но не сумел им воспользоваться.

Оба клуба рассчитывают сделать решающий шаг в финал, где соперника уже ждет лондонский «Челси».

«Арсенал» продолжает строить новую команду, а главная цель лондонцев на сезон — финишировать в четверке сильнейших АПЛ и вернуться в Лигу чемпионов. Текущий сезон «канониры» проводят без еврокубков, а ранее команда Артеты покинула розыгрыш Кубка Англии.

«Ливерпуль» продолжает борьбу на всех фронтах. Команда Клоппа не теряет надежд догнать «Манчестер Сити» в чемпионате, вышла в плей-офф Лиги чемпионов и все еще в гонке за Кубком Англии.

Вашему вниманию запись пресс-конференции помощника Юргена Клоппа Пепа Линдерса перед матчем «Арсенал» - «Ливерпуль».

Источник — Sport.ua

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