ВИДЕО. У Миколенко новый тренер, Шевченко на контракте, ставим на Лестер

1. Эвертон назначил главного тренера
2. Шевченко остался на контракте Дженоа и не получит компенсацию
3. Бетис заинтересован в переходе Зинченко
4. Прогноз матча Лестер - Тоттенгэм
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.