ВИДЕО. У Миколенко новый тренер, Шевченко на контракте, ставим на Лестер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 19.01.2022 14:37
  • 1223 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. У Миколенко новый тренер, Шевченко на контракте, ставим на Лестер
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Эвертон назначил главного тренера
2. Шевченко остался на контракте Дженоа и не получит компенсацию
3. Бетис заинтересован в переходе Зинченко
4. Прогноз матча Лестер - Тоттенгэм

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    romeoboss
    romeoboss, 19.01.2022 14:55
    0
    А в мене інша думка. Я на боці Шпор і думаю що перемога буде за Тоттенхемом 1:3
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