ВИДЕО. У Миколенко новый тренер, Шевченко на контракте, ставим на Лестер

1. Эвертон назначил главного тренера

2. Шевченко остался на контракте Дженоа и не получит компенсацию

3. Бетис заинтересован в переходе Зинченко

4. Прогноз матча Лестер - Тоттенгэм

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