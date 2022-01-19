Двое ушли, пятерых ожидают. Альянс готовится ко второй части сезона

24 января «Альянс» из Липовой Долины возвращается из отпуска. Первый этап подготовки будет проходить в Сумской области

Больше не будут выступать за «Альянс» защитники Роман Адаменко и Кирилл Зайков. По предварительной информации, на просмотр должны приехать пять потенциальных новичков.

Во второй половине января «Альянс» отправится на сбор в Турцию. Команда будет тренироваться в Сиде. До выезда в Турцию «Альянс» планирует провести спарринг с «Полтавой» (5 февраля).

«Альянс» занимает 3-е место в Первой лиге. В 21 туре Первой лиги «Альянс» примет житомирское «Полесье» 19 марта.