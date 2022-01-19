Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нерес — очень качественный игрок»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал подписание «Шахтером» 24-летнего бразильского вингера «Аякса» Давида Нереса.

— «Шахтер» можно поздравить с хорошим приобретением, Нерес — очень качественный игрок, способный реально помочь «горнякам». У Давида есть и опыт, и желание себя проявить. В текущем сезоне он проиграл конкуренцию Матеусу Энтони, и ему есть что доказывать.

У меня с Нересом всегда были связаны позитивные эмоции, особенно в первый-второй год его выступления в «Аяксе». Потом у Давида был спад, обусловленный травмой. До недавних пор за этого бразильского форварда «Аякс» просили €40 миллионов. Сейчас была цена €15-18 миллионов — это хороший ценник. Не сомневаюсь в высокой технике Нереса — у него это на высоком уровне, но сможет ли он быть постоянно мотивированным в чемпионате Украины — вопрос. Думаю, Давида вдохновила возможность проявить себя в Лиге чемпионов.

— Нерес предрасположен к травмам? Насколько это хрупкий игрок?

— В целом, он не очень подвержен травмам. Понятно, что за ним будут охотиться, потому что у него такой стиль игры. Если Нерес сможет выйти на прежний уровень и задержится в «Шахтере», все будут в выигрыше, а если нет, то станет для «горняков» обузой.

— Думаете, Де Дзерби очень хотел подписать Давида Нереса?

— Да, потому что «Шахтеру» нужно конкурировать с «Динамо», вернуть себе чемпионство. И такие вот кадровые вливания — это большой плюс для всего украинского футбола.