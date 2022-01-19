Директор Александрии: «Попадание в еврокубки важнее Кубка Украины»

Дмитрий Китаев назвал цели команды на вторую часть сезона

  • 19.01.2022 11:21
  • 319 просмотров
  • 3 комментария
Директор Александрии: «Попадание в еврокубки важнее Кубка Украины»
© ФК Александрия

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

«Сейчас такой чемпионат, в котором с любой командой можно поспорить за результат в любом матче. Можно проиграть команде с последнего места и выиграть у лидера. Все возможно. Главное, чтобы мы показали хорошую игру, и весь чемпионат прошел под эгидой того, что команда развивается и показывает хороший футбол. Мы должны идти к мечте, чтобы стабильно играть на высоком уровне.

Мне кажется, что попадание в зону еврокубков по результатам чемпионата будет главнее, чем на фарте кого-то обыграть в Кубке Украины. Но, конечно, если мы так сделаем, то это тоже будет хороший результат», — рассказал Китаев.

В 1/4 финала Кубка Украины «Александрия» встретится с киевским «Динамо». Матч состоится 2 марта.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KievSerg
    online
    KievSerg, 19.01.2022 11:54
    0
    Дело даже не каким способом попадать в Еврокубки, а в том что толку нет от этого, так как не можем пройти дальше или набрать хотя бы немного очков в кооф. Для Еврокубков нужно усилятся и готовиться, а наши клубы что занимают ниже 3 строчки наоборот распродают своих лидеров перед данным состязанием.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 19.01.2022 11:39
    0
    а он в курсе что через Кубок то же можно попасть в Еврокубки? и кстати да же легче
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 19.01.2022 12:10
    -2
    Судячи з того, який футбол демонстрували поліграфи у матчах з ШД та ДК, потрапляння хоча б в ЛК є доволі перспективним. В групі олександрійці точно б не були останніми.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности