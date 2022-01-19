Директор Александрии: «Попадание в еврокубки важнее Кубка Украины»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о целях команды на вторую часть сезона.
«Сейчас такой чемпионат, в котором с любой командой можно поспорить за результат в любом матче. Можно проиграть команде с последнего места и выиграть у лидера. Все возможно. Главное, чтобы мы показали хорошую игру, и весь чемпионат прошел под эгидой того, что команда развивается и показывает хороший футбол. Мы должны идти к мечте, чтобы стабильно играть на высоком уровне.
Мне кажется, что попадание в зону еврокубков по результатам чемпионата будет главнее, чем на фарте кого-то обыграть в Кубке Украины. Но, конечно, если мы так сделаем, то это тоже будет хороший результат», — рассказал Китаев.
В 1/4 финала Кубка Украины «Александрия» встретится с киевским «Динамо». Матч состоится 2 марта.
Источник — Футбол 1/2/3
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