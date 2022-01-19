Карлос ДЕ ПЕНА: «Я перенес COVID-19. Но здоровье уже в норме»

Футболист «Динамо» рассказал о подготовке киевской команды ко второй части сезона

  • 19.01.2022 10:52
  • 329 просмотров
  • 0 комментариев
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я перенес COVID-19. Но здоровье уже в норме»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал о перенесенном вирусе и о возвращении к тренировкам в группе.

- Карлос, еще вчера ты тренировался по индивидуальной программе, а сегодня уде подключился к группе. Медицинский штаб оценил твое состояние положительно и дал добро на полноценные тренировки?
- Да, к счастью, сейчас уже все хорошо. Я перенес COVID-19 когда был на родине. Кроме того, у меня был длительный перелет из Уругвая в Украину. Поэтому вчера я занимался по индивидуальной программе. А сегодня утром медицинский штаб полностью проверил мое состояние – сердце, легкие, и это тестирование показало, что все в порядке, врачи дали добро, и я могу приступать к работе. Уже вечером я работал в группе. Очень счастлив снова тренироваться с партнерами по команде. Мое здоровье уже в норме, я готов тренироваться и играть.

- Во время отпуска ты занимался по индивидуальной программе, которую рассылал игрокам тренер по физподготовке, или вирус нарушил планы?
- Конечно, я выполнил всю программу, которую мне прислал медицинский штаб. Я тренировался дома, выполнял беговую работу, силовые упражнения. Затем, когда подхватил COVID, старался сильно себя не нагружать, но и не прекращал тренировки – делал упражнения на растяжку, двигательные упражнения. При этом прислушивался к рекомендациям докторов, которые советовали ограничить нагрузки. Но до болезни я выполнил всю программу, поэтому я сейчас в нужных кондициях и готов к работе на сборе.

- Вечерняя тренировка второго дня выдалась насыщенной на удары по воротам, завершения атак. Были эффектные удары, сейвы. Ты получил удовольствие после перерыва без футбола?
- Конечно! Атакующие игроки, естественно, обожают такие тренировки, насыщенные завершением атак, ударами по воротам. А вот для голкиперов это, конечно, не всегда в удовольствие, но всем приносит пользу. Это была очень хорошая и увлекательная тренировка, которая, к тому же, завершилась мини-турниром. Постепенно мы набираем форму, с каждым днем все прибавляем. Уже через несколько дней мы проведем первый контрольный матч. Надеюсь, мы будем забивать такие же голы и в матчах.

- Сегодня твоя команда не выиграла турнир?
- Да, я играл в команде в оранжевых манишках – в числе самых опытных игроков. А победили «синие». Но в следующем таком мини-турнире мы постараемся взять реванш.

- Этой зимой «Динамо» проведет целых три сбора. Ты готов морально к такой длительной подготовке в ожидании официальных матчей?
- Вполне. Мы ведь понимаем, что первая игра состоится аж 26 февраля. Зато у нас много времени чтобы набрать хорошую форму, как следует подготовиться к сезону, сыграть побольше спаррингов. Я рад, что мы проводим первый сбор в Испании. Здесь отличный отель, прекрасное поле для тренировок, хорошая погода. В Турции у нас тоже будут хорошие условия и отличные спарринги. Так что сборы у нас будут качественные.

- Ты наверняка чувствуешь себя в испаноязычной стране как дома?
- Конечно, здесь все мне как родное – и язык, и еда. Неподалеку живут мои друзья. Возможно, они приедут на один из наших матчей. Да и в целом Испания – прекрасное место для тренировочных сборов. Отель прекрасный, здесь есть все для качественного отдыха и тренировок.

- В Уругвае сейчас лето. Легко ли тебе было вернуться из лета в зиму?
- Да, в Уругвае сейчас настоящая жара. Я почти каждый день отдыхал на пляже, наслаждался погодой. А в Украине я был, по сути, всего несколько часов – прилетел вечером 16 января, переночевал на базе, а утром мы уже отправились в Испанию. А здесь погода далеко не такая как в Киеве. Конечно, не лето, но все равно довольно тепло.

- Когда твоя семья планирует вернуться в Киев?
- Сразу после сборов, в феврале, когда я вернусь в Киев, они прилетят ко мне. Пока жена и ребенок остались в Уругвае, с семьей, друзьями. У них тоже был COVID, но, к счастью, все перенесли его нормально. Теперь они ждут нашего возвращения в Киев и прилетят ко мне.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности