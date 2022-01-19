Карлос ДЕ ПЕНА: «Я перенес COVID-19. Но здоровье уже в норме»

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал о перенесенном вирусе и о возвращении к тренировкам в группе.

- Карлос, еще вчера ты тренировался по индивидуальной программе, а сегодня уде подключился к группе. Медицинский штаб оценил твое состояние положительно и дал добро на полноценные тренировки?

- Да, к счастью, сейчас уже все хорошо. Я перенес COVID-19 когда был на родине. Кроме того, у меня был длительный перелет из Уругвая в Украину. Поэтому вчера я занимался по индивидуальной программе. А сегодня утром медицинский штаб полностью проверил мое состояние – сердце, легкие, и это тестирование показало, что все в порядке, врачи дали добро, и я могу приступать к работе. Уже вечером я работал в группе. Очень счастлив снова тренироваться с партнерами по команде. Мое здоровье уже в норме, я готов тренироваться и играть.

- Во время отпуска ты занимался по индивидуальной программе, которую рассылал игрокам тренер по физподготовке, или вирус нарушил планы?

- Конечно, я выполнил всю программу, которую мне прислал медицинский штаб. Я тренировался дома, выполнял беговую работу, силовые упражнения. Затем, когда подхватил COVID, старался сильно себя не нагружать, но и не прекращал тренировки – делал упражнения на растяжку, двигательные упражнения. При этом прислушивался к рекомендациям докторов, которые советовали ограничить нагрузки. Но до болезни я выполнил всю программу, поэтому я сейчас в нужных кондициях и готов к работе на сборе.

- Вечерняя тренировка второго дня выдалась насыщенной на удары по воротам, завершения атак. Были эффектные удары, сейвы. Ты получил удовольствие после перерыва без футбола?

- Конечно! Атакующие игроки, естественно, обожают такие тренировки, насыщенные завершением атак, ударами по воротам. А вот для голкиперов это, конечно, не всегда в удовольствие, но всем приносит пользу. Это была очень хорошая и увлекательная тренировка, которая, к тому же, завершилась мини-турниром. Постепенно мы набираем форму, с каждым днем все прибавляем. Уже через несколько дней мы проведем первый контрольный матч. Надеюсь, мы будем забивать такие же голы и в матчах.

- Сегодня твоя команда не выиграла турнир?

- Да, я играл в команде в оранжевых манишках – в числе самых опытных игроков. А победили «синие». Но в следующем таком мини-турнире мы постараемся взять реванш.

- Этой зимой «Динамо» проведет целых три сбора. Ты готов морально к такой длительной подготовке в ожидании официальных матчей?

- Вполне. Мы ведь понимаем, что первая игра состоится аж 26 февраля. Зато у нас много времени чтобы набрать хорошую форму, как следует подготовиться к сезону, сыграть побольше спаррингов. Я рад, что мы проводим первый сбор в Испании. Здесь отличный отель, прекрасное поле для тренировок, хорошая погода. В Турции у нас тоже будут хорошие условия и отличные спарринги. Так что сборы у нас будут качественные.

- Ты наверняка чувствуешь себя в испаноязычной стране как дома?

- Конечно, здесь все мне как родное – и язык, и еда. Неподалеку живут мои друзья. Возможно, они приедут на один из наших матчей. Да и в целом Испания – прекрасное место для тренировочных сборов. Отель прекрасный, здесь есть все для качественного отдыха и тренировок.

- В Уругвае сейчас лето. Легко ли тебе было вернуться из лета в зиму?

- Да, в Уругвае сейчас настоящая жара. Я почти каждый день отдыхал на пляже, наслаждался погодой. А в Украине я был, по сути, всего несколько часов – прилетел вечером 16 января, переночевал на базе, а утром мы уже отправились в Испанию. А здесь погода далеко не такая как в Киеве. Конечно, не лето, но все равно довольно тепло.

- Когда твоя семья планирует вернуться в Киев?

- Сразу после сборов, в феврале, когда я вернусь в Киев, они прилетят ко мне. Пока жена и ребенок остались в Уругвае, с семьей, друзьями. У них тоже был COVID, но, к счастью, все перенесли его нормально. Теперь они ждут нашего возвращения в Киев и прилетят ко мне.