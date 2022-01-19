ТРУБИН: «У Тобиаса и Нереса не будет проблем с адаптацией в Шахтере»

Голкипер «горняков» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 19.01.2022 10:26
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ТРУБИН: «У Тобиаса и Нереса не будет проблем с адаптацией в Шахтере»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о первых тренировках в новом году, особенностях сборов и адаптации новичков.

– Расскажи, как проходят сборы? Какие ощущения от первых дней?
– Супер! Наконец-то собрались всей командой, начинаем подготовку к чемпионату. Первые дни были втягивающими и прошли плавно, а теперь предстоит самое веселье – двухразовые тренировки.

– Чувствуются нагрузка и усталость?
– Пока нет. Единственное, с утра после двух тренировок было тяжело вставать, но, когда приходишь в себя, просыпаешься, все становится на свои места и нормализуется. Пока полной нагрузки не почувствовали, это впереди.

– Какая атмосфера внутри команды, настроение?
– Со многими ребятами не виделся около месяца, а с некоторыми встречались во время отпуска. Атмосфера отличная! Перед стартом сбора даже было приятное волнение, такие бабочки были в животе, потому что хотелось поскорее начать заниматься. Сейчас со всеми общаемся, смеемся, как будто этого отпуска и не было.

– В этом году «Шахтеру» предстоят необычно долгие сборы, которые включают два выездных этапа продолжительностью более двух недель каждый…
– Все в команде понимают: если мы хотим хорошо показывать себя во внутреннем чемпионате, побеждать в кубках, быть успешными в следующем сезоне на евроарене, то должны хорошо работать. Без долгих сборов и упорного труда этого невозможно добиться. Я даже рад, что нас ожидает такая большая и насыщенная подготовка, есть возможность хорошо отработать каждый компонент, довести его до автоматизма и стать сильнее.

– Что скажешь о новичках – Тобиасе и Нересе? Какие впечатления оставили ребята, как проходит их адаптация?
– Пока тяжело что-то сказать, ведь у нас не было игровых упражнений. Но если они заинтересовали наш клуб, значит, способны усилить коллектив, конкуренцию внутри команды и показывать отличный футбол. Проблем с адаптацией возникнуть не должно, ведь в «Шахтере» выступает много бразильцев, с которыми они могли пересекаться и раньше. Так что все будет отлично.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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