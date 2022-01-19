Воспитанник Барселоны покинул Буковину

28-летний камерунский полузащитник Арман Кен Элла досрочно завершил сотрудничество с «Буковиной». Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до середины июля этого года.

Элла перешел в «Буковину» минувшим летом из польской «Сандецьи». Его статистика в черновицком клубе — 15 матчей и один гол в чемпионате Второй лиги плюс две игры в Кубке Украины.

Ранее выпускник академии «Барселоны», который тренировался в структуре каталонского клуба с 2006 по 2012 годы, также выступал за львовские «Карпаты» и «Ингулец». В составе «Ингульца» Элла был финалистом Кубка Украины 2018/2019.

«Буковина» занимает 9-е место в группе А Второй лиги.