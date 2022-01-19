ЯРОСЛАВСКИЙ: «Целая армия легионеров и украинцев пополнит Металлист»

Президент «Маталлиста» Александр Ярославский рассказал об амбициях его команды в Кубке Украины. Отметим, что Металлист примет участие в турнире Winter Сuр 2022.

– Реально ли этому «Металлисту», команде Первой лиги, выиграть Кубок Украины?

– Я бы не замахивался. Посмотрим, как мы сыграем с «Зарей», а там будет видно. Как новички адаптируются. Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит «Металлист». Нужно выиграть у Зари. Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один, - сказал Ярославский.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины между Металлистом и Зарей состоится 1 марта.