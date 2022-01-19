ЯРОСЛАВСКИЙ: «Целая армия легионеров и украинцев пополнит Металлист»

Президент «Металлиста» – о работе на трансферном рынке

  • 19.01.2022 09:39
  • 2399 просмотров
  • 15 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Целая армия легионеров и украинцев пополнит Металлист»
© FootballHub. Александр Ярославский

Президент «Маталлиста» Александр Ярославский рассказал об амбициях его команды в Кубке Украины. Отметим, что Металлист примет участие в турнире Winter Сuр 2022.

– Реально ли этому «Металлисту», команде Первой лиги, выиграть Кубок Украины?
– Я бы не замахивался. Посмотрим, как мы сыграем с «Зарей», а там будет видно. Как новички адаптируются. Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит «Металлист». Нужно выиграть у Зари. Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один, - сказал Ярославский. 

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины между Металлистом и Зарей состоится 1 марта.

Источник — Футбол 1/2/3

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 19.01.2022 09:53 (изменен)
    +11
    Він мабуть думає, що 22 футболісти одразу грают від однієї команди Сказочний дол... !!!
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    SebastianG
    SebastianG, 19.01.2022 10:27
    +9
    А своїх розвивати ніяк ?
    Є бабосики - накупити легіонерів
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    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 19.01.2022 10:46
    +3
    Редкий идиот, который любит себя в футболе. У меня только вопрос что будет с МХ если он перестанет вбухивать спиж..ные средства?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 19.01.2022 10:19
    +3
    nivava, 19.01.2022 10:02
    АСТАНАВИТЕСЬ !!!
    но не савсем - тока чуть-чуть притармазить
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 19.01.2022 10:43
    +2
    Kovalchuk, 19.01.2022 10:33
    А когда долги будешь отдавать
    ""должен ли джентльмен, если он должен?""
    (КВН, "Одесские джентльмены")
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    Kovalchuk
    online
    Kovalchuk, 19.01.2022 10:33
    +2
    А когда долги будешь отдавать
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 19.01.2022 10:18
    +2
    И имя им - легион
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    vitek-kherson
    online
    vitek-kherson, 19.01.2022 11:03
    0
    Посмотрим как у него получится, в любом случае удачи "третья сила"
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    Garian17
    Garian17, 19.01.2022 10:36
    0
    Приходять легіонери під УПЛ. Ті, що грали в 1 лізі - підуть. Побачимо, як себе покажуть в УПЛ ті ж Пейшото і Балулі.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 19.01.2022 10:19
    0
    Если будет так как он говорит, то хана металлисту.
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    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 19.01.2022 10:45
    -2
    Met_Kh, 19.01.2022 10:37
    Смешно читать коменты когда нищие соотечественники которые с трудом выживают беря кредиты под 30% годовых, пишут что то про Ярославского, Металлист и Харьков. Соотечественники да ваше мнение вообще не интересно. Ярославский и не только он неоднократно говорили, Металлист это Харьковский клуб и команда играет для Харьковчан. Металлист это Харьков - Харьков это Металлист, а мнение лимиты нищей вообще не интересно.
    Донбасос, накопил уже 300грн, что бы Мегого оплатить?
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    nivava
    nivava, 19.01.2022 10:02
    -2
    АСТАНАВИТЕСЬ !!!
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    Cartman
    Cartman, 19.01.2022 10:13
    -3
    Ну с украинцами у метала сейчас проблемы . Там только Танковский годится для упл 
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    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 19.01.2022 10:37
    -5
    Смешно читать коменты когда нищие соотечественники которые с трудом выживают беря кредиты под 30% годовых, пишут что то про Ярославского, Металлист и Харьков. Соотечественники да ваше мнение вообще не интересно. Ярославский и не только он неоднократно говорили, Металлист это Харьковский клуб и команда играет для Харьковчан. Металлист это Харьков - Харьков это Металлист, а мнение лимиты нищей вообще не интересно.
    Ссылка
    Augusto
    online
    Augusto, 19.01.2022 10:14
    -14
    ZloyDeda, 19.01.2022 09:53
    Він мабуть думає, що 22 футболісти одразу грают від однієї команди Сказочний дол... !!!
    Долбойоб конкретно - це ти. Не чув про довгу лаву? Про ротацію? Ти не злий деда, ти шмаркач, дитинка з клавіатурою. Дали ж іграшку...
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