Алекс СОНГ: «Я хотел такую же тачку, как у Анри. Но пришлось ее вернуть»

Экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» Алекс Сонг из Камеруна вспомнил интересные моменты из своей карьеры:

«Когда «Барселона» предложила мне контракт и я увидел, сколько я заработаю, я не раздумывал дважды. Я чувствовал, что у моей жены и детей должна быть комфортная жизнь, как только моя карьера закончится.

Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал мне, что мне не удастся сыграть много матчей, но мне было наплевать. Я знал, что теперь стану миллионером. Я хотел общаться с большими людьми. Я мог делать покупки, какие хотел, и устраивать сумасшедшие ночи.

Я приходил на тренировку и видел, как король Тьерри Анри появляется на невероятной тачке, настоящей жемчужине. Я сказал себе, что хочу такой же флеш-кар любой ценой.

Я пошел в дилерский центр, подписал бумаги и договорился об оплате в рассрочку. И вот, у меня появилась такая же машина, как у короля Анри.

Но клянусь, через два месяца мне пришлось вернуть машину. Все мои деньги уходили на то, чтобы заправить ее бензином. Я сказал им: «Дайте мне Тойоту, эта машина мне не по карману».