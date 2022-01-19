МИКОЛЕНКО: «В матче Динамо против Эвертона в 2015 году я подавал мячи»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил матч киевского «Динамо» против английского клуба в 1/8 финала Лиги Европы в 2015 году (5:2 в пользу киевлян):

«Тогда я был в академии «Динамо». Мы были болбоями на матчах в еврокубках. Когда «Эвертон» приезжал в 2015 году, я выносил лого на поле и был болбоем.

Я очень расстроился, когда Лукаку тогда забил первый гол «Эвертона». Подумал, что это худший вариант развития событий. Но помню великолепные голы Ярмоленко и Антунеша. Это сделало мой день. Оглядываясь назад, испытываю смешанные чувства.

Мы немного поговорили с Коулмэном о том матче. Главное из нашего разговора – Ярмоленко был великолепен».