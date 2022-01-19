Лестер – Тоттенхэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» сделал прогноз на пропущенный матч 17-го тура Премьер-лиги

  • 19.01.2022 03:52
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Лестер – Тоттенхэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на пропущенный матч 17-го тура Премьер-лиги Англии «Лестер» – «Тоттенхэм».

«Лестер» после поражения со счетом 3:6 от «Ман Сити» выиграл у «Ливерпуля» (1:0), а также у «Уотфорда» в рамках Кубка Англии (4:1).

«Тоттенхэм» в предыдущих трех матчах дважды проиграл «Челси» в рамках Кубка Лиги (0:2 и 0:1), а также победил в поединке Кубка Англии с «Моркамом» (3:1).

В турнирной таблице АПЛ «шпоры» с 33 очками идут на шестом месте, «лисы» с 25 баллами расположились на 10-й позиции.

«Это будет интересная игра чемпионата Англии. Я считаю, что встретятся приблизительно две равные команды. Поставлю, что в этом матче будет результативная ничья», – сказал Бартулович.

Матч «Лестер» – «Тоттенхэм» состоится 19 января. Начало встречи – в 21:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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