Реал Сосьедад – Атлетико. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетико» Мадрид.

В предыдущем матче Кубка Короля «Реал Сосьедад» обыграл на выезде «Леганес» (3:2). Затем в поединке чемпионата Испании баски на своем поле победили «Сельту» (1:0).

«Атлетико» в прошлом матче Кубка Испании разгромил на выезде «Райо Махадаонду» (5:0). Затем мадридцы сыграли вничью 2:2 с «Вильярреалом» и уступили в полуфинале Кубка Испании «Атлетику» (1:2).

141 раз играли между собой эти команды. В 42 встречах победили футболисты «Реала Сосьедад», в 70 встречах сильнее оказались игроки «Атлетико», еще в 29 матчах были зафиксированы ничьи.

«Это будет тяжелый матч для «Атлетико» в 1/8 финала Кубка. Я думаю, что «Реал Сосьедад» сможет обыграть «матрасников» дома. Поставлю на домашнюю победу басков», – сказал Бартулович.

Матч «Реал Сосьедад» – «Атлетико» Мадрид состоится 19 января. Начало встречи – в 22:00.