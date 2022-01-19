Реал Сосьедад – Атлетико. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании

  • 19.01.2022 02:59
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Реал Сосьедад – Атлетико. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетико» Мадрид.

В предыдущем матче Кубка Короля «Реал Сосьедад» обыграл на выезде «Леганес» (3:2). Затем в поединке чемпионата Испании баски на своем поле победили «Сельту» (1:0).

«Атлетико» в прошлом матче Кубка Испании разгромил на выезде «Райо Махадаонду» (5:0). Затем мадридцы сыграли вничью 2:2 с «Вильярреалом» и уступили в полуфинале Кубка Испании «Атлетику» (1:2).

141 раз играли между собой эти команды. В 42 встречах победили футболисты «Реала Сосьедад», в 70 встречах сильнее оказались игроки «Атлетико», еще в 29 матчах были зафиксированы ничьи.

«Это будет тяжелый матч для «Атлетико» в 1/8 финала Кубка. Я думаю, что «Реал Сосьедад» сможет обыграть «матрасников» дома. Поставлю на домашнюю победу басков», – сказал Бартулович.

Матч «Реал Сосьедад» – «Атлетико» Мадрид состоится 19 января. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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