Больше никаких конфликтов. Малиновский и Петраков обсудили плей-офф ЧМ-2022

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, что недавно разговаривал с наставником национальной команды Александром Петраковым.

«Петраков звонил и поздравил с Новым годом. Пообщались, он пожелал удачи во второй части чемпионата. Сказал, что нужно готовиться, ведь впереди важные матчи. Все хорошо».

«Ближе к матчам сборной будем говорить о наших планах. Надеюсь, что не будет никаких травм».

«За три месяца нет смысла разговаривать. Пока нужно хорошо сыграть за клуб, а потом уже подумаем о сборной», — сказал Малиновский.

Ранее между игроком и тренером был конфликт, но все решилось и Малиновский вернулся в сборную.

24 марта сборная Украины должна сыграть в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.