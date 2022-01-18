Больше никаких конфликтов. Малиновский и Петраков обсудили плей-офф ЧМ-2022

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, что недавно разговаривал с наставником национальной команды Александром Петраковым.
«Петраков звонил и поздравил с Новым годом. Пообщались, он пожелал удачи во второй части чемпионата. Сказал, что нужно готовиться, ведь впереди важные матчи. Все хорошо».
«Ближе к матчам сборной будем говорить о наших планах. Надеюсь, что не будет никаких травм».
«За три месяца нет смысла разговаривать. Пока нужно хорошо сыграть за клуб, а потом уже подумаем о сборной», — сказал Малиновский.
Ранее между игроком и тренером был конфликт, но все решилось и Малиновский вернулся в сборную.
24 марта сборная Украины должна сыграть в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.