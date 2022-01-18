Владислав ДУБИНЧАК: «Рад за Миколенко. Сделаю все, чтобы остаться в Динамо»

Защитник хочет закрепиться в первой команде

  • 18.01.2022 23:11
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Владислав ДУБИНЧАК: «Рад за Миколенко. Сделаю все, чтобы остаться в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

После продажи Виталия Миколенко в «Эвертон» тренер «Динамо» Мирча Луческу рассчитывает на Владислава Дубинчака, которого вернули из аренды в «Днепре-1».

Игрок рассчитывает закрепиться в команде.

- Сильно ли обрадовались, когда узнали, что поедете на сбор с «Динамо»?

- Да, конечно. Уже в который раз пытаюсь закрепиться в команде, дай бог, сейчас получится. Буду прикладывать для этого все усилия и делать все от меня зависящее, чтобы стать в «Динамо» основным игроком.

- Чувствуете ли ответственность в связи с тем, что должны заменить Миколенко?

- Слышал его теплые слова обо мне, он также говорил мне их лично, за что спасибо. Я рад за Виталика, что он перешел в такой большой клуб, а я постепенно буду закрепляться в «Динамо». Конечно, готов к ответственности. Я уже не молодой парень, у меня есть определенный опыт за плечами, поэтому, повторюсь, буду делать все возможное, чтобы закрепить место в составе за собой.

- Как вас принял коллектив после возвращения?

- Тепло принял, ребята, с которыми дружу, обрадовались. Но в команде есть ребята и постарше, постепенно налаживаю отношения со всеми.

Источник — ФК Динамо Киев

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