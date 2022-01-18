База Манчестер Сити. Украина могла готовиться к матчу с Шотландией в Англии

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что сборная Украины рассматривала возможность готовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии в другой стране.
В итоге было решено проводить подготовку в Киеве.
«Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе «Манчестер Сити». А также другие - в Шотландии, Франции».
«Из-за омикрона есть риски попасть в ковидные истории».
У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию. Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз», — сказал Павелко.
Матч против Шотландии должен состояться 24 марта.
Источник — Футбол 1/2/3
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Да любой английский клуб был бы рад оказать помощь против Шотландии.)
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