База Манчестер Сити. Украина могла готовиться к матчу с Шотландией в Англии

Андрей Павелко рассказал о вариантах подготовки

  • 18.01.2022 21:48
  • 1133 просмотра
  • 1 комментарий
База Манчестер Сити. Украина могла готовиться к матчу с Шотландией в Англии
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что сборная Украины рассматривала возможность готовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии в другой стране.

В итоге было решено проводить подготовку в Киеве.

«Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе «Манчестер Сити».  А также другие - в Шотландии, Франции».

«Из-за омикрона есть риски попасть в ковидные истории».

У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию. Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз», — сказал Павелко. 

Матч против Шотландии должен состояться 24 марта.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 18.01.2022 22:25
    +1
    Если бы не Ковид...
    Да любой английский клуб был бы рад оказать помощь против Шотландии.)
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