База Манчестер Сити. Украина могла готовиться к матчу с Шотландией в Англии

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что сборная Украины рассматривала возможность готовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии в другой стране.

В итоге было решено проводить подготовку в Киеве.

«Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе «Манчестер Сити». А также другие - в Шотландии, Франции».

«Из-за омикрона есть риски попасть в ковидные истории».

У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию. Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз», — сказал Павелко.

Матч против Шотландии должен состояться 24 марта.