ФИФА аннулировала желтые карточки. 9 украинских игроков были под угрозой

К матчу с Шотландией сборная Украины будет готовиться без угрозы наказаний

  • 18.01.2022 21:59
  • 1884 просмотра
  • 1 комментарий
ФИФА аннулировала желтые карточки. 9 украинских игроков были под угрозой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Перед полуфиналом плей-офф отбора ЧМ-2022, в котором 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии (Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 по киевскому времени), соответствующий комитет ФИФА принял важное решение.

Все предупреждения игроков, не приведших к удалению, аннулированы. Таким образом, к матчу с Шотландией сборная Украины, в составе которой после группового раунда отбора было 9 футболистов, имевших по одной желтой карточке, будет готовиться без угрозы дисциплинарных наказаний.

Футболисты сборной Украины, которые имели по одному предупреждению в групповом раунде отбора ЧМ-2022: Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Марлос, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Илья Забарный.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 19.01.2022 00:39
    0
    Можна було б і скоттів для статистики добавити)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности