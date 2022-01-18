Александр БАБИЧ: «Кривбасс идет шаг за шагом. Сперва УПЛ, затем еврокубки»

Наставник «Кривбасса» Александр Бабич надеется, что команда по итогам сезона Первой лиги выйдет в УПЛ, а в будущем сможет претендовать на еврокубки.

- Какой трофей вы хотели бы выиграть в следующие пять лет?

– Будем идти шаг за шагом. Сначала выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы. А там дальше идти все выше и выше вместе с Кривбассом.

– Какая ваша футбольная мечта?

- Услышать гимн Лиги чемпионов. Думаю, об этом мечтает каждый футболист и тренер. Думаю, мы к этому придем. Уверен, что моя мечта сбудется.