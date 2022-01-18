Александр БАБИЧ: «Кривбасс идет шаг за шагом. Сперва УПЛ, затем еврокубки»

У клуба амбициозные планы

  • 18.01.2022 20:40
  • 587 просмотров
  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Кривбасс идет шаг за шагом. Сперва УПЛ, затем еврокубки»
© fcmariupol.com

Наставник «Кривбасса» Александр Бабич надеется, что команда по итогам сезона Первой лиги выйдет в УПЛ, а в будущем сможет претендовать на еврокубки.

- Какой трофей вы хотели бы выиграть в следующие пять лет?

– Будем идти шаг за шагом. Сначала выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы. А там дальше идти все выше и выше вместе с Кривбассом.

– Какая ваша футбольная мечта?

- Услышать гимн Лиги чемпионов. Думаю, об этом мечтает каждый футболист и тренер. Думаю, мы к этому придем. Уверен, что моя мечта сбудется.

Источник — ФК Кривбасс

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Chicot
    Chicot, 18.01.2022 20:47
    0
    Саша, не пей столько)Отдел фантастики на втором этаже)
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