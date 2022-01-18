Александр ПЕТРАКОВ: «Шансы 51 на 49 в пользу сборной Шотландии»

Наставник сборной Украины Александр Петраков дает своей команде и Шотландии равные шансы в поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Я сам себе ставлю задачи, у меня есть ответственность перед людьми и даже перед страной. Это давило страшно первое время. Я знаю, что вся страна хочет поехать на чемпионат мира. И я меня ответственность перед гражданами».

«Первый матч - с Шотландией. Очень хорошая команда, много игроков из АПЛ. Понравилась команда их. Если говорить о шансах, то 50 на 50».

«Даже 51 на 49, потому что они играют дома», - сказал Петраков.

Матч полуфинала плей-офф состоится 24 марта.