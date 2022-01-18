Александр ПЕТРАКОВ: «Шансы 51 на 49 в пользу сборной Шотландии»

Наставник чувствует давление общественности

  • 18.01.2022 19:57
  • 1845 просмотров
  • 4 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Шансы 51 на 49 в пользу сборной Шотландии»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков дает своей команде и Шотландии равные шансы в поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Я сам себе ставлю задачи, у меня есть ответственность перед людьми и даже перед страной. Это давило страшно первое время. Я знаю, что вся страна хочет поехать на чемпионат мира. И я меня ответственность перед гражданами».

«Первый матч - с Шотландией. Очень хорошая команда, много игроков из АПЛ. Понравилась команда их. Если говорить о шансах, то 50 на 50».

«Даже 51 на 49, потому что они играют дома», - сказал Петраков.

Матч полуфинала плей-офф состоится 24 марта.

Источник — Футбольный формат

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    inspekcha85
    inspekcha85, 18.01.2022 20:51
    +1
    После травмы Кривцова шансы думаю ещё меньше,где-то 55\45
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    u6464u
    u6464u, 18.01.2022 20:31
    +1
    inpark, 18.01.2022 20:14
    Як так? Петрушка здалася ще до матчу? Без віри? Це головний тренер, який внуша команді її неспроможність в грі проти шотландців? Може краще тоді на гру не виходити???
    Ккраще було б як би ти злився з цього сайту, знаток недотьопа.
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    Andros
    Andros, 18.01.2022 20:30
    +1
    inpark, 18.01.2022 20:14
    Як так? Петрушка здалася ще до матчу? Без віри? Це головний тренер, який внуша команді її неспроможність в грі проти шотландців? Може краще тоді на гру не виходити???
    Але ж він сказав правду, так і є приблизно. Для чого видумувати. Потрібно знати розстановку сил , готуватись і налаштовуватись адекватно
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    inpark
    inpark, 18.01.2022 20:14
    -3
    Як так? Петрушка здалася ще до матчу? Без віри? Це головний тренер, який внуша команді її неспроможність в грі проти шотландців? Може краще тоді на гру не виходити???
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