ВИДЕО. Как живет Игорь Суркис? Богатая жизнь владельца Динамо

Управление легендарным клубом почти всегда означает много хейта. Мы не имеем представления о том, как живет президент «Динамо» Игорь Суркис. А давайте представим: как принять решение назначить Луческу главным тренером, как слышать унижение от ультрас, как владеть одним из двух топ-клубов Украины?