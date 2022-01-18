ВИДЕО. Как живет Игорь Суркис? Богатая жизнь владельца Динамо

Каково быть президентом украинского топ-клуба?

  • 18.01.2022 19:01
  • 3298 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как живет Игорь Суркис? Богатая жизнь владельца Динамо

Управление легендарным клубом почти всегда означает много хейта. Мы не имеем представления о том, как живет президент «Динамо» Игорь Суркис. А давайте представим: как принять решение назначить Луческу главным тренером, как слышать унижение от ультрас, как владеть одним из двух топ-клубов Украины?

Источник — YouTube

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    yurchik553
    yurchik553, 18.01.2022 19:18
    +2
    А життя Ахметова покажете?
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    tsidyi
    tsidyi, 18.01.2022 19:15
    +1
    Так а как живет то Президент Динамо. Вы в видео ничего не рассказали, все вокруг да около Динамо и ничего о жизни Суркиса
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    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 18.01.2022 19:24
    0
    Были бы деньги, то он бы собрал майдан под судом над Медведчуком. Как сейчас с Порошенко происходит. А он - нищий...
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