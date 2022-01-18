ВИДЕО. Как живет Игорь Суркис? Богатая жизнь владельца Динамо

Управление легендарным клубом почти всегда означает много хейта. Мы не имеем представления о том, как живет президент «Динамо» Игорь Суркис. А давайте представим: как принять решение назначить Луческу главным тренером, как слышать унижение от ультрас, как владеть одним из двух топ-клубов Украины?
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.