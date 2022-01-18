ВИДЕО. КОНТЕ: «Перенос матча с Арсеналом – странное решение»

В среду, 19 января, в Лестере на арене «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится перенесенный матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер Сити» примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:30 по Киеву.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Антонио Конте перед матчем «Лестер» - «Тоттенхэм».
Источник — Sport.ua
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