Андрей ПАВЕЛКО: «Не совсем правильное решение руководства Дженоа»

Президент УАФ считает, что Андрею Шевченко не дали достаточно времени

  • 18.01.2022 18:49
  • 675 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПАВЕЛКО: «Не совсем правильное решение руководства Дженоа»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением относительно увольнения украинского специалиста Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

«Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить в систему в команде, нужно время и терпение. С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украины показывала с 2019 по 2021 годы», — сказал Павелко.

Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября 2021 года. С 2016 по 2021 годы специалист тренировал сборную Украины.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
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    yurchik553
    yurchik553, 18.01.2022 19:26
    0
    Який час довбню там команда в зоні вильоту
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