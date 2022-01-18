Андрей ПАВЕЛКО: «Не совсем правильное решение руководства Дженоа»

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением относительно увольнения украинского специалиста Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

«Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить в систему в команде, нужно время и терпение. С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украины показывала с 2019 по 2021 годы», — сказал Павелко.

Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября 2021 года. С 2016 по 2021 годы специалист тренировал сборную Украины.