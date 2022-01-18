Денис ПОПОВ: «Луческу знает, когда надо «всунуть»

Футболист «Динамо» рассказал о главном тренере киевского клуба

  • 18.01.2022 18:34
  • 773 просмотра
  • 11 комментариев
Денис ПОПОВ: «Луческу знает, когда надо «всунуть»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

22-летний украинский защитник «Динамо» Денис Попов поделился мнением о 76-летнем главном тренере киевского клуба Мирче Луческу.

«Не припоминаю, чтобы при Луческу говорили, когда замены делать или еще что-то. Все доверяют ему, и человек знает, что он делает. Правильно или неправильно, он отвечает за свои действия.

Как Луческу ведет себя в раздевалке, учитывая возраст? На поле он нечасто (демонстрирует эмоции — прим. ред.), я помню только пару случаев. Но я помню, для своего возраста он хорошо продемонстрировал. А в раздевалке, конечно, есть и огонь. Он знает, когда не нужно кричать и повышать тон, а есть когда надо «всунуть». Он может.

Есть ли небольшой страх перед ним? Да, есть. Потому что к нему полное доверие у руководства клуба. Он всегда принимает решения. Если ему что-то не понравится, это плохо. Нужно делать свою работу и стараться выполнять его указания», — считает Попов.

В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.

Источник — PRESSING

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 18.01.2022 18:57
    +3
    Стакой говорящей фамилией -не стоит бросаться словами
    Ссылка
    spqr-te
    spqr-te, 18.01.2022 19:26
    +2
    Знав би ще коли витягнути😂
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    maksimisgreat
    maksimisgreat, 18.01.2022 19:24
    +2
    В прошлой статье узнали, кто в Динамо может напихать, в этой - кто может всунуть
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    Eugene Angeloff
    Eugene Angeloff, 18.01.2022 19:22
    +1
    Ясно. Прикольно у вас там...
    Ссылка
    BaZia
    online
    BaZia, 18.01.2022 19:10
    +1
    Вчіться доки румун навчає, як то кажуть нам сують, а ми крєпчаєм)
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 18.01.2022 18:47
    +1
    Так они стресс снимают после тяжелых игр
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 18.01.2022 19:28 (изменен)
    0
    Входит и выходит
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 18.01.2022 19:28
    0
    ...вчора розповідав, як йому Сидорчук "піхает" , чьогодні - Будулай... Якийсь він непостійний, зрозуміло за що його Даша Білодід пи3дила....
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 18:40
    -1
    Вы только этого и ждёте.
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 18.01.2022 18:46
    -2
    Двоє добрив чергують.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.01.2022 18:38
    -4
    Денис ПОПОВ: «Луческу знає, коли треба «всунути»
    для игроков дынама это в радость
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