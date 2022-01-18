Денис ПОПОВ: «Луческу знает, когда надо «всунуть»

22-летний украинский защитник «Динамо» Денис Попов поделился мнением о 76-летнем главном тренере киевского клуба Мирче Луческу.

«Не припоминаю, чтобы при Луческу говорили, когда замены делать или еще что-то. Все доверяют ему, и человек знает, что он делает. Правильно или неправильно, он отвечает за свои действия.

Как Луческу ведет себя в раздевалке, учитывая возраст? На поле он нечасто (демонстрирует эмоции — прим. ред.), я помню только пару случаев. Но я помню, для своего возраста он хорошо продемонстрировал. А в раздевалке, конечно, есть и огонь. Он знает, когда не нужно кричать и повышать тон, а есть когда надо «всунуть». Он может.

Есть ли небольшой страх перед ним? Да, есть. Потому что к нему полное доверие у руководства клуба. Он всегда принимает решения. Если ему что-то не понравится, это плохо. Нужно делать свою работу и стараться выполнять его указания», — считает Попов.

В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.