€40 миллионов. Ливерпуль готовится к покупке Тилеманса

«Красным» придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала»

  • 18.01.2022 18:15
  • 1042 просмотра
  • 1 комментарий
€40 миллионов. Ливерпуль готовится к покупке Тилеманса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» предложит €40 миллионов за 24-летнего центрального полузащитника «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Сделка может состояться будущим летом. Но «красным» придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны мадридского «Реала».

Тилеманс защищает цвета «Лестера» после перехода из «Монако» летом 2019 года за €45 миллионов. В текущем сезоне Юри провел за «Лестер» 23 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «лисами» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Тилеманса составляет €55 миллионов.

В активе хавбека 47 матчей за сборную Бельгии, где он забил 4 мяча.

Источник — El Nacional

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 18.01.2022 18:47
    0
    очень странная активность, они что не смотрят матчи лестера, как он бокопорит и привозит??? ливерпуль и реал!? серьозно!? мистика какая то
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