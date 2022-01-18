€40 миллионов. Ливерпуль готовится к покупке Тилеманса

Английский «Ливерпуль» предложит €40 миллионов за 24-летнего центрального полузащитника «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Сделка может состояться будущим летом. Но «красным» придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны мадридского «Реала».

Тилеманс защищает цвета «Лестера» после перехода из «Монако» летом 2019 года за €45 миллионов. В текущем сезоне Юри провел за «Лестер» 23 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «лисами» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Тилеманса составляет €55 миллионов.

В активе хавбека 47 матчей за сборную Бельгии, где он забил 4 мяча.