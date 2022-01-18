Стали известны соперники Днепра-1 в Турции

Постепенно очерчивается программа контрольных матчей «Днепра-1» на сборах в Турции. Первый спарринг запланирован на 28 января против болгарского клуба «Берое» (Старая Загора). 4 февраля «Днепр-1» сыграет с черногорским «Дечичем» (Тузи), а соперник на 5 февраля уточняется.

На втором сборе планируется два насыщенных игровых дня, во время которых «Днепр-1» сыграет по два матча. 12 февраля состоятся спарринги с чемпионом Беларуси «Шахтером» (Солигорск) и чемпионом Боснии «Борацом» (Баня-Лука). На 18 февраля соперники уточняются.

Сборы в Турции состоятся с 23 января по 6 февраля и с 9 по 23 февраля.