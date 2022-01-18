22 января Рух проведет сразу два спарринга

Клуб УПЛ сыграет с представителями чемпионата Львовской области

  • 18.01.2022 17:18
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  • 1 комментарий
22 января Рух проведет сразу два спарринга
© ФК Рух

В субботу, 22 января, подопечные Леонида Кучука проведут первые товарищеские матчи в новом году. В соперниках у «Руха» — представители чемпионата Львовской области.

В 11:00 состоится поединок против ФК «Кормил» Давыдов, а в 13:30 «Рух» сыграет против стрыйской «Скалы». Оба матча состоятся в Академии футбола «желто-черных».

29-го января «Рух» ждут следующие спарринги, соперники будут объявлены позже. А уже 30 января «желто-черные» отправятся на второй этап сборов в Турцию.

Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

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Комментарии
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    kaka
    kaka, 18.01.2022 17:36
    0
    надо было приз поставить в этих играх-ящик пива
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