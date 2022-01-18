22 января Рух проведет сразу два спарринга

В субботу, 22 января, подопечные Леонида Кучука проведут первые товарищеские матчи в новом году. В соперниках у «Руха» — представители чемпионата Львовской области.
В 11:00 состоится поединок против ФК «Кормил» Давыдов, а в 13:30 «Рух» сыграет против стрыйской «Скалы». Оба матча состоятся в Академии футбола «желто-черных».
29-го января «Рух» ждут следующие спарринги, соперники будут объявлены позже. А уже 30 января «желто-черные» отправятся на второй этап сборов в Турцию.
Источник — ФК Рух Львов
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