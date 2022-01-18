«Иди на танцы»! Шевченко дал Попову необычный совет

Украинскому защитнику нужно улучшить координацию, считает тренер

  • 18.01.2022 16:39
  • 4895 просмотров
  • 17 комментариев
«Иди на танцы»! Шевченко дал Попову необычный совет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал 22-летнего защитнику киевского «Динамо» и украинской национальной команды Денису Попову заниматься танцами, чтобы улучшить координацию движений.

«У меня такое телосложение, что нужно всегда держать его в тонусе. Чтобы не было простоя какого-то. Мне Андрей Николаевич (Шевченко — прим. ред.) посоветовал: «Ходи на танцы». Мол, развивай координацию.

Не знаю, я даже не представляю, с чего начать, как на эти танцы ходить. Может, со временем начну. Такой человек не даст плохого совета, я думаю.

Какие конкретно танцы? Он не сказал. Танцы — вроде фитнеса. Легкие, на координацию», — рассказал Денис.

В активе Попова один матч за национальную сборную Украины.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы.

Источник — PRESSING

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GELO88
    online
    GELO88, 18.01.2022 17:41
    +5
    Дженоа натанцевала на 6,0 балов, первое место обеспечено
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 18.01.2022 17:35
    +2
    Отличный совет, главное чтобы Попов всё правильно понял и не пошёл исполнять танцы у шеста в ближайшем стрип клубе
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 18.01.2022 17:02
    +2
    На брейк данс пускай идёт. Охренительная координация, но только не на балет. Балерин в футболе хватает и без него
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 17:52
    0
    AK.228, 18.01.2022 17:50
    Шпрот, а ты немытый!? Пойди хоть снегом вытри свою морду
    Для него это больная тема, именно поэтому он и пишет постоянно об этом.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 18.01.2022 17:50
    0
    BestOf, 18.01.2022 17:43
    Давно не было клонов от немытых донбасосов
    Шпрот, а ты немытый!? Пойди хоть снегом вытри свою морду
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 17:44
    0
    Костолом.
    Ссылка
    Maximus Incognitos
    Maximus Incognitos, 18.01.2022 17:15
    0
    Mazepa, 18.01.2022 16:53
    Дивна порада.
    Нічого дивного у цій пораді немає. Наприклад, тренери з боксу радять віддавати малечу спочатку на танці, або спортивну гімнастику. В такому разі є шанс вирости в дуже сильного боксера, якому не буде рівних в роботі ніг
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    kaka
    kaka, 18.01.2022 17:45
    -1
    GELO88, 18.01.2022 17:41
    Дженоа натанцевала на 6,0 балов, первое место обеспечено
    ты состав Дженоа видел?Шева понимал что там нет шансов и шел за чеком
    Ссылка
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 18.01.2022 17:33
    -2
    GloryUkraine, 18.01.2022 17:22
    Бальні краще.
    І все-одно бальні танці ,для координації ,найкращі.
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    GloryUkraine
    GloryUkraine, 18.01.2022 17:22
    -2
    Jakub Lukasz Salamaj, 18.01.2022 17:02
    На брейк данс пускай идёт. Охренительная координация, но только не на балет. Балерин в футболе хватает и без него
    Бальні краще.
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 18.01.2022 17:54
    -3
    Face Control, 18.01.2022 17:52
    Для него это больная тема, именно поэтому он и пишет постоянно об этом.
    Просто кацапов и донбасосов так весь мир называет
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 18.01.2022 17:34 (изменен)
    -3
    Mazepa, 18.01.2022 16:53
    Дивна порада.
    Балерина
    В дырнамо все такие
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 18.01.2022 17:38
    -4
    axylinam, 18.01.2022 17:35
    Отличный совет, главное чтобы Попов всё правильно понял и не пошёл исполнять танцы у шеста в ближайшем стрип клубе
    А я бы на это посмотрел
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 18.01.2022 17:43
    -5
    Давно не было клонов от немытых донбасосов
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 18.01.2022 17:25
    -5
    Alexander Киев, 18.01.2022 17:07
    намек на то, что футбол не для него
    Донбасятина, город Киев в нике не для тебя. Да и вообще, столица не для нищебродов днонецких
    Ссылка
    Mazepa
    online
    Mazepa, 18.01.2022 16:53
    -5
    Дивна порада.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.01.2022 17:07
    -8
    намек на то, что футбол не для него
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