«Иди на танцы»! Шевченко дал Попову необычный совет

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал 22-летнего защитнику киевского «Динамо» и украинской национальной команды Денису Попову заниматься танцами, чтобы улучшить координацию движений.

«У меня такое телосложение, что нужно всегда держать его в тонусе. Чтобы не было простоя какого-то. Мне Андрей Николаевич (Шевченко — прим. ред.) посоветовал: «Ходи на танцы». Мол, развивай координацию.

Не знаю, я даже не представляю, с чего начать, как на эти танцы ходить. Может, со временем начну. Такой человек не даст плохого совета, я думаю.

Какие конкретно танцы? Он не сказал. Танцы — вроде фитнеса. Легкие, на координацию», — рассказал Денис.

В активе Попова один матч за национальную сборную Украины.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы.