ФОТО. Шахтер в Турции: фитнес и атакующие действия

Третий рабочий день «горняков» на сборе в Турции. Утром 18 января команда распределилась на две группы, которые занимались по одной программе.
Первым этапом стал фитнес. В зале футболисты выполняли упражнения для мышц пресса, ног и спины, на координацию, работали с небольшим отягощением. Затем игроки отправлялись на поле и шлифовали атакующие действия: из центра организовывались комбинации через фланги с доставкой мяча в зону завершения и ударом.
После обеда и короткого отдыха «Шахтер» проведет вторую тренировку дня.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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