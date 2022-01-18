ФОТО. Шахтер в Турции: фитнес и атакующие действия

Донецкая команда активно готовится ко второй части сезона

  • 18.01.2022 16:20
  • 240 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Шахтер в Турции: фитнес и атакующие действия
© ФК Шахтер Донецк

Третий рабочий день «горняков» на сборе в Турции. Утром 18 января команда распределилась на две группы, которые занимались по одной программе.

Первым этапом стал фитнес. В зале футболисты выполняли упражнения для мышц пресса, ног и спины, на координацию, работали с небольшим отягощением. Затем игроки отправлялись на поле и шлифовали атакующие действия: из центра организовывались комбинации через фланги с доставкой мяча в зону завершения и ударом.

После обеда и короткого отдыха «Шахтер» проведет вторую тренировку дня.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности