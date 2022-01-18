Ральф РАНГНИК: «Никто не ждет легкого матча. Роналду? Не будем загадывать»

Наставник «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от поединка с «Брентфордом»

  • 18.01.2022 16:13
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Ральф РАНГНИК: «Никто не ждет легкого матча. Роналду? Не будем загадывать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от выездного поединка 17-готура АПЛ против «Брентфорда».

«Брентфорд» добивался хороших результатов против топовых команд, играя на своем стадионе. Никто не ожидает, что для нас это будет легкий матч. Мы так же настраивались на предыдущий матч против «Астон Виллы». И мы показали, что не допускаем недооценки соперника.

Роналду и Рэшфорд принимали участие во вчерашней тренировке. Надеюсь, что сегодня будет так же. Перед прошлым матчем я говорил, что Роналду сможет сыграть. Но он не смог. Поэтому не будем загадывать», — рассказал Рангник перед матчем.

Матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 19 января, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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