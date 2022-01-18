Барселона нацелилась на защитника Манчестер Юнайтед

29-летний бразильский левый защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес является одной из приоритетных трансфертных целей для каталонской «Барселоны».

В «Барселоне» считают, что Теллес сможет подстраховать на этой позиции 32-летнего испанца Жорди Альбу.

Теллес защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Порту» в октябре 2020 года за €15 миллионов. В текущем сезоне Алекс провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Теллеса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная тсоимость футболиста составляет €18 миллионов.

В активе игрока 4 матча за национальную сборную Бразилии.