Australian Open. Кербер и Квитова проиграли в первом круге

Чемпионки турниров Большого Шлема Анжелик Кербер и Петра Квитова не смогли преодолеть барьер первого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Чешская спортсменка проиграла румынке Соране Кырсте (2:6, 2:6), немка – эстонке Кайе Канепи (4:6, 3:6).
Кырстя в следующем раунде сыграет против Кристины Кучовой из Словакии, Канепи – против Марии Боузковой из Чехии.
Отметим, что Кербер и Квитова находились в нижней четверти сетки, где самыми высокорейтинговыми теннисистками являются Ига Свёнтек и Арина Соболенко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.