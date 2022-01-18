Australian Open. Кербер и Квитова проиграли в первом круге

Чемпионки турниров Большого Шлема Анжелик Кербер и Петра Квитова не смогли преодолеть барьер первого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.



Чешская спортсменка проиграла румынке Соране Кырсте (2:6, 2:6), немка – эстонке Кайе Канепи (4:6, 3:6).



Кырстя в следующем раунде сыграет против Кристины Кучовой из Словакии, Канепи – против Марии Боузковой из Чехии.



Отметим, что Кербер и Квитова находились в нижней четверти сетки, где самыми высокорейтинговыми теннисистками являются Ига Свёнтек и Арина Соболенко.