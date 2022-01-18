Australian Open. Кербер и Квитова проиграли в первом круге

В теннисе продолжается смена поколений

  • 18.01.2022 12:59
  • 665 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Кербер и Квитова проиграли в первом круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Чемпионки турниров Большого Шлема Анжелик Кербер и Петра Квитова не смогли преодолеть барьер первого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Чешская спортсменка проиграла румынке Соране Кырсте (2:6, 2:6), немка – эстонке Кайе Канепи (4:6, 3:6).
 
Кырстя в следующем раунде сыграет против Кристины Кучовой из Словакии, Канепи – против Марии Боузковой из Чехии.
 
Отметим, что Кербер и Квитова находились в нижней четверти сетки, где самыми высокорейтинговыми теннисистками являются Ига Свёнтек и Арина Соболенко.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 18.01.2022 13:31
    +1
    "Зміна поколінь" з урахуванням того, що Канепі старіша за Кербер, звучить смішно. Але в цілому АО просто підтвердив те, що і так відомо: Квітова, Кербер (до речі, і Гарсія, просто останню вже й не згадують) - все.
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    Spectra
    Spectra, 18.01.2022 13:18
    +1
    Пора на пенсию
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