Умер легендарный полузащитник Реала

Франсиско Хенто ушел на 89-м году жизни

  • 18.01.2022 12:30
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Умер легендарный полузащитник Реала
© ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» сообщил, что скончался легендарный полузащитник королевского клуба Франсиско Хенто.

Испанец является единственным игроком в истории, который выиграл шесть Кубков европейских чемпионов и 12 чемпионатов Испании.

Франсиско делит 1-е место по количеству выигранных трофеев в истории «Реала» вместе с Марсело (23 титула). Он выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. Хенто провел за «Реал» 600 матчей, забив 182 гола.

Франсиско было 88 лет.

 

Источник — ФК Реал Мадрид

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