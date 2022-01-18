Александр БАБИЧ: «Кривбасс намерен работать с прицелом на УПЛ»

Наставник рассказал о принципах работы криворожского клуба на трансферном рынке

  • 18.01.2022 11:58
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  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Кривбасс намерен работать с прицелом на УПЛ»
© ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич поделился трансферными планами криворожского клуба.

«Постоянно хочется совершенствоваться и усиливать те или иные позиции, мы над этим работаем. Мы должны понимать, кто к нам еще может прийти. Сейчас уже есть пару позиций, по которым мы на финишной прямой. Три позиции это однозначно, может быть даже четыре. Мы делаем акцент на украинских футболистах, но если говорить об иностранцах, то понимаем, что легионер должен быть на голову сильнее. Не хочется брать все это по-быстрому. Мы отслеживаем, мониторим, смотрим, разбираем эти все моменты, чтобы по иностранцам у нас было стопроцентное попадание. Мы хотим уже не усилить Первую лигу, а работать с прицелом на УПЛ», - сказал Бабич.

Напомним, что первую часть сезона криворожский клуб завершил на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Juzik
    online
    Juzik, 18.01.2022 12:56
    0
    Выход в УПЛ Металлиста и Кривбасса неизбежен.
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