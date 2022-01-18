Рууд снялся с AO, его заменил россиянин, который проиграл в первом круге

Норвежец перед стартом турнира травмировался

  • 18.01.2022 11:39
  • 497 просмотров
  • 4 комментария
Рууд снялся с AO, его заменил россиянин, который проиграл в первом круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд снялся с Australian Open перед матчем первого круга.
 
Норвежский теннисист два дня назад повредил на тренировке лодыжку и не успел восстановиться к старту соревнований. По словам теннисиста, травма не очень серьезная, но на 100% играть он не мог.
 
В основной сетке Рууда заменил россиянин Роман Сафиуллин, который проиграл Алексу Молчану из Словакии (3:6, 6:7, 7:5, 6:7).
 
Молчан во втором круге сразится против испанца Пабло Андухара-Альбы.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 18.01.2022 12:03
    +5
    Сафіулін між іншим як лакі лузер вийшов з кваліфікаціЇ. І тут знову поперло. Він що? Позашлюбний син директора АО?
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    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 18.01.2022 11:59
    +5
    Це як так? програв в основній сітці і тут опа другий шанс. Цк ж не лакі лузер. За якими показниками обирали? чи на око?
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    Martin Riggs
    Martin Riggs, 18.01.2022 13:01
    0
    Александр Рой, 18.01.2022 12:24
    Боже, как можно так писать эти новости?? Этой новости 2 дня, и Рууда заменил Сафиулин в матче первого круга, и там уже проиграл Молчану.
    Вы бы эту новость ещё бы написали через неделю 🤦🤦🤦
    Конкретно в чому претензія до новини? Матч закінчився об 11 сьогодні
    Ссылка
    Александр Рой
    Александр Рой, 18.01.2022 12:24
    0
    Боже, как можно так писать эти новости?? Этой новости 2 дня, и Рууда заменил Сафиулин в матче первого круга, и там уже проиграл Молчану.
    Вы бы эту новость ещё бы написали через неделю 🤦🤦🤦
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