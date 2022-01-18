Рууд снялся с AO, его заменил россиянин, который проиграл в первом круге

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд снялся с Australian Open перед матчем первого круга.
Норвежский теннисист два дня назад повредил на тренировке лодыжку и не успел восстановиться к старту соревнований. По словам теннисиста, травма не очень серьезная, но на 100% играть он не мог.
В основной сетке Рууда заменил россиянин Роман Сафиуллин, который проиграл Алексу Молчану из Словакии (3:6, 6:7, 7:5, 6:7).
Молчан во втором круге сразится против испанца Пабло Андухара-Альбы.
Источник — Twitter
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Вы бы эту новость ещё бы написали через неделю 🤦🤦🤦
Вы бы эту новость ещё бы написали через неделю 🤦🤦🤦
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