Рууд снялся с AO, его заменил россиянин, который проиграл в первом круге

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд снялся с Australian Open перед матчем первого круга.



Норвежский теннисист два дня назад повредил на тренировке лодыжку и не успел восстановиться к старту соревнований. По словам теннисиста, травма не очень серьезная, но на 100% играть он не мог.



В основной сетке Рууда заменил россиянин Роман Сафиуллин, который проиграл Алексу Молчану из Словакии (3:6, 6:7, 7:5, 6:7).



Молчан во втором круге сразится против испанца Пабло Андухара-Альбы.