До Нереса Шахтер пытался подписать вингера Альмерии, воспитанного МЮ

До заключения сделки с «Аяксом» по трансферу 24-летнего бразильца Давида Нереса донецкий «Шахтер» всерьез интересовался 20-летним вингером «Альмерии» и воспитанником академии «Манчестер Юнайтед» Ларжи Рамазани.

За бельгийца с бурундийскими корнями «Шахтер» был готов заплатить порядка 12 миллионов евро, но в «Альмерии» отказались от трансфера, посчитав эту сумму, как передает источник, «смехотворной».

В «Альмерию» Ларжи Рамазани перешел летом 2020 года на правах свободного агента. Ныне его оценочная стоимость равна 3 миллионам евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 2 на счету Рамазани 15 матчей, 5 голов и 1 результативная передача.