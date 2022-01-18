До Нереса Шахтер пытался подписать вингера Альмерии, воспитанного МЮ

Испанский клуб счел сумму, предложенную украинцами, «смехотворной»

  • 18.01.2022 11:03
  • 1531 просмотр
  • 2 комментария
До Нереса Шахтер пытался подписать вингера Альмерии, воспитанного МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ларжи Рамазани

До заключения сделки с «Аяксом» по трансферу 24-летнего бразильца Давида Нереса донецкий «Шахтер» всерьез интересовался 20-летним вингером «Альмерии» и воспитанником академии «Манчестер Юнайтед» Ларжи Рамазани.

За бельгийца с бурундийскими корнями «Шахтер» был готов заплатить порядка 12 миллионов евро, но в «Альмерии» отказались от трансфера, посчитав эту сумму, как передает источник, «смехотворной».

В «Альмерию» Ларжи Рамазани перешел летом 2020 года на правах свободного агента. Ныне его оценочная стоимость равна 3 миллионам евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 2 на счету Рамазани 15 матчей, 5 голов и 1 результативная передача.

Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.01.2022 12:05
    0
    Оказывается у Шахтера есть разные варианты, есть выбор и деньги. А у дынама ничего.. и мозгов тоже нет, ясно
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    Funny______Cat
    Funny______Cat, 18.01.2022 11:21
    0
    Оказывается Нерес был лишь планом Б, ясно
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