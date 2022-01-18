ЭДМАР: «Рассматриваю приглашение украинских игроков в чемпионат Бразилии»

Бывший полузащитник «Металлиста» Эдмар рассказал, что приедет в Харьков на «Матч всех звезд».

— Рад получить приглашение, 28 мая обязательно буду в Харькове. Сейчас нахожусь в Сан-Паулу. Вместе с Клейтоном Шавьером мы открыли агентство в Бразилии. В планах также заняться тренерской деятельностью в США. Но я пока не могу начать, так как не получил рабочую американскую визу.

— Как идут дела у вашего агентства?

— Все хорошо, развиваемся понемногу. В качестве одного из направлений нашей деятельности мы видим приглашение кого-то из украинских игроков в чемпионат Бразилии. Это будет очень интересный опыт для молодых ребят. Такую возможность мы тоже рассматриваем.

— Правильно будет сказать, что сейчас вы живете на три дома?

— Последние четыре года я жил во Флориде и только недавно вернулся в Бразилию. Владею недвижимостью и в Украине. Скоро наведаюсь в Харьков. До мая точно прилечу. Соскучился по друзьям, хочу повстречаться с Александром Владиленовичем Ярославским и Евгением Алексеевичем Красниковым. Большой им привет! У меня недавно умер отец, и Евгений Красников меня очень поддержал.

— Когда вспоминаете игровые годы в «Металлисте», что в первую очередь приходит на память?

— На меня накатывают огромные волны ностальгии. Это было такое сказочное время... Мурашки по коже. Таких эмоций больше нигде не переживал в футбольном плане.

— Три самых памятных матча?

— С «Эвертоном» на «Гудисон Парк» (1:1). Домашний матч с «Олимпиакосом», когда мы победили 1:0, и я забил на 88-й минуте. И победа над «Сошо» 4:0 на выезде.

— Три самых важных гола?

— «Эвертону» в Англии. «Динамо», когда я сравнял счет в Киеве. Забил в девятку после передачи Марлоса. И «Эвертону» в Харькове.

— Три самых сильных легионера «Металлиста»?

— Марко Девича считаем?

— Нет.

— Тогда Клейтон Шавьер, Жажа и Хосе Соса.

— У вас украинская жена, трое сыновей, родившихся в Украине. Насколько вы бразилец сейчас, а насколько — украинец?

— Меня даже в Бразилии все считают украинцем, потому что я все время говорю об Украине. И правильно вы заметили, что дети у меня родились в Украине. Так что во мне уже больше течет украинская кровь, чем бразильская.