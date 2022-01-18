Сын Луческу признался, за что ему было стыдно перед отцом

Главный тренер греческого клуба ПАОК Разван Луческу, который является сыном наставника «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал ситуацию, за которую ему до сих пор стыдно перед отцом.

«В 1991 году, после революции, после первого года работы моего отца в Италии в качестве тренера, он собрал немного денег для инвестиций. Он также сказал мне, где находятся деньги, и я взял оттуда сумму, не сказав ему. Когда он встретился со своими друзьями, чтобы решить, что делать с этими деньгами, я позвонил одному из них и сказал, сколько я оттуда взял. Я обещал завтра вернуть все обратно и просто хотел, чтобы они мне помогли. Только другой друг отца, находившийся там, понял, что что-то не так. И отец поймал меня: «Разван, здесь меньше денег!» Я замер, мне было страшно, такого я не ожидал, я чувствовал себя ужасно, это был невероятный стыд!» - сказал Разван Луческу.

Отметим, что 52-летний Разван Луческу ранее уже тренировал ПАОК. Эту команду в 2019 году румынский наставник приводил к титулу чемпиона Греции.